Установка компанией "Газ Украины" цен на газ задним числом

Донецкая Ассоциация жилищно-коммунального хозяйства «Дом», куда входят около 40 коммунальных организаций, обратилась к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с требованием пресечь в госпредприятии «Газ Украины» незаконную практику установки цен на газ «задним числом». Об этом сообщает коммунальный портал Донецкого горсовета со ссылкой на председателя Ассоциации «Дом», первого заместителя директора коммерческо-коммунального предприятия «Донецкгортеплосеть» Александра СЕМЧЕНКО.

Согласно сообщению, в настоящее время компания «Газ Украины» требует от теплосетей подписать дополнительное соглашение от 28 апреля 2009 года к договорам о поставках газа, в котором устанавливает цену газа на период с 1 по 12 января на уровне 2861,62 грн. за 1000 куб. м. Подобные действия со стороны компании Ассоциация «Дом» считает противоправными по отношению к теплоснабжающим предприятиям.

«Мы подчеркиваем, что речь идет о затратах, не предусмотренных финансовыми планами предприятий и не учтенных в действующих тарифах… «Газ Украины» просто отбирает у предприятий оборотные средства», - говорится в обращении ассоциации.

Аналогичное обращение направлено и в Генеральную прокуратуру Украины.