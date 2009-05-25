Предложение РФ по оплате газа грозит Украине потерями

Предложение российской стороны об оплате закачки газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) за счет средств, полученных авансом от «Газпрома» за транзит газа в течение следующих пяти лет, потенциально несет для Украины угрозу финансовых потерь в будущем.

Так прокомментировал УНИАН заявление премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА, сделанное им 22 мая, аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис САКВА.

По его словам, сегодня абсолютно неясна цена технологического газа на будущие пять лет, который необходимо будет приобретать для обеспечения транзита. Д.САКВА также отметил, что предоплата сейчас фактически фиксирует значение ставки транзита на последующие периоды.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН после двусторонней встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в пятницу, 22 мая, в Астане заявил, что сегодня Украина и Россия обсуждают вопрос об условиях закачки газа, в том числе о форме его оплаты. По его словам, в частности, речь идет о возможности использования для оплаты за газ авансовых платежей «Газпрома» за транзит газа в течение будущих пяти лет.