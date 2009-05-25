АМК оштрафовал двух крымских нефтетрейдеров

Антимонопольный комитет Украины (АМК) оштрафовал ООО «ТЭС-Авто» (г. Симферополь) и ООО «АТАН-Крым» (г. Феодосия) за нарушение антимонопольного законодательства на 50 тыс. грн. и 500 тыс. грн. соответственно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

При этом он отметил, что в виду того, что на протяжении последней недели во всех регионах почти одномоментно увеличились цены на бензины, сегодня АМК начал расследование дела и поручил региональным отделениям проверить обоснованность повышения цен на нефтепродукты.

Как сообщалось, 20 мая во второй половине дня цены на бензин большинства заправок выросли на 3-5%. Топливо марки А-95 на заправках "ОККО" и "КЛО" подорожало сразу на 30 коп./литр - с 5,98 до 6,28 грн./литр.

Напомним, 28 апреля т.г. АМК оштрафовал на 265 млн. грн. ЗАО СП «КРЕБО», ЗАО «Укртатнафта», ООО «ЛУК Авиа Ойл», которые занимаются реализацией авиатоплива с заправкой самолетов, и ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением.

На протяжении 2008 года органы АМК пресекли более 300 нарушений конкурентного законодательства, совершенных предпринимателями, которые работают на рынках нефтепродуктов.