ЗТР подписал контракт на поставку трансформатора

ОАО "Запорожтрансформатор" (ЗТР) подписало контракт на поставку блочного трансформатора ТДЦ-200000/110-У1 для Камбаратинской ГЭС-2 (Кыргызстан).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что предварительная работа с заказчиком перед окончательным подписанием контракта длилась больше года. Работа велась представительством ЗТР в Средней Азии в жестких конкурентных условиях.

Отгрузка трансформатора намечена на сентябрь т.г. Согласно календарным графикам, пуск первого блока новой электростанции запланирован на конец 2009 года.

Строительство Камбаратинских ГЭС было начато в 1986 году. К настоящему времени на Камбаратинской ГЭС-2 выполнено около 40% от общего объема строительно-монтажных работ.

Работа ЗТР с электрическими станциями Кыргызстана была успешно начата в 2004 году. В 2004 и 2007 гг. были поставлены два реактора РОМ-60000/500-У1, которые в настоящее время эксплуатируются на Токтогульских ГЭС. Также в 2005 г. был поставлен трансформатор ТДН-16000/110 для электрификации Кыргызско-турецкого университета “Манас”. В годы СССР для нужд энергетики Кыргызстана были поставлены трансформаторы и автотрансформаторы для Бишкекской ТЭЦ, Курпайской ГЭС, Ташкумырской ГЭС и других подстанций.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожтрансформатор» является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования с опытом поставок в 83 страны. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов. С 2001 года ОАО «ЗТР» входит в группу «Энергетический стандарт».

«Энергетический стандарт» – крупнейший украинский энергомашиностроительный холдинг.

Камбаратинская ГЭС-2 (Кыргызстан) является одной из ступеней каскада ГЭС в среднем течении реки Нарын. Установленная мощность станции – 240-360 МВт в зависимости от количества и мощности установленных агрегатов. Прогнозная годовая выработка электроэнергии – 1050-1148 млн. кВт/ч.