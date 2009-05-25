Луганские угледобывающие предприятия перевыполнили план

Угледобывающие предприятия Луганской области за 21 день мая добыли 1 млн. 212,7 тыс. тонн угля, плановое задание выполнено на 128,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении промышленности и развития инфраструктуры Луганской областной госадминистрации,

В частности, 17 мая трудовой коллектив шахты "Самсоновская-Западная" ОАО "Краснодонуголь" выдал на-гора полумиллионную тонну угля с начала года.

На электростанции Украины с начала месяца отгружено 431,2 тыс. тонн угля.

Напомним, с начала года луганскими шахтерами выдано на-гора свыше 9 млн. тонн угля.