В Украине растет количество электрокаров, но не хватает скоростных заправок

Мировой рынок электромобилей быстро растет – только в 2016 г. было приобретено 1 млн. электромобилей, а до 2030 г., по прогнозам специалистов, их количество достигнет 100 млн. единиц, что составляет 20% от общего количества автомобилей в мире. Вместе с тем, для нормального развития электромобильного рынка надо сделать еще очень много – от принятия изменений в законодательство до развития инфраструктуры – а именно суперчарджеров (скоростных и мощных зарядных станций).

Последнее играет ключевую роль в развитии данного рынка, ведь без достаточного количества электрозарядных станций потребители не смогут воспользоваться всеми преимуществами электромобилей. А таких преимуществ достаточно много.

«Прежде всего, это экономическая выгода: наиболее экономные модели потребляют всего 10 кВ/ч на 100 км пробега, а заряжать авто можно даже от обычной розетки. Кроме того, электромобили очень просты и удобны в использовании. И конечно, ключевое преимущество электромобилей – это экологичность. Никаких вредных выбросов в воздух, и при этом почти бесшумная работа», - рассказывает Андрей Максимец, Генеральный директор «Феникс Контакт» (украинского дочернего предприятия компании Phoenix Contact).

При этом, уже есть профессиональные структуры, способные предложить эффективные комплексные решения. Например, компания Phoenix Contact, являясь ведущим поставщиком компонентов в сфере автоматизации и электротехники, производит широкий спектр продуктов - удобные и надежные разъемы для электрических зарядок, контроллеры зарядок и многое другое. Среди новинок – технология зарядки High Power Charging (HPC), позволяющая за 3-5 минут зарядить акумулятор электрического транспортного средства на 100 км.

Перспективной сферой применения электромобилей является общественный транспорт. Это не только экономически выгодно, но и крайне важно для сохранения окружающей среды. Как отметил Андрей Максимец: «Использование электробусов в качестве общественного транспорта не только удешевит стоимость проезда, но и значительно улучшит экологию в больших городах. Во многих странах мира – Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Соединенных Штатах, Китае – уже действуют государственные программы поддержки и развития электромобилей, в том числе в качестве общественного и пассажирского транспорта».

О перспективных направлениях применения электромобилей и развитии инфраструктуры речь шла во время Первого украинского EV Forum, который состоялся в конце октября в Киеве, при поддержке компании «Феникс Контакт». Участниками мероприятия стали владельцы автотранспортных предприятий, служб доставки, жилищных комплексов, отелей и других объектов. Специалисты утверждают, что воспользоваться преимуществами электромобильности можно уже сегодня, обустроив электрозарядную станцию на территории АТП, отеля, ресторана или для жителей ЖК.

Компания Phoenix Contact, которая постоянно внедряет инновационные технологии и разработки, поддерживает проекти в разных направлениях – электромобильность, альтернативная энергетика, автоматизация зданий, кибербезопасность и других. В частности, Phoenix Contact проводит международный конкурс xplore New Automation Award среди студентов. В этом году 10 украинских команд вошли в ТОП-100 конкурса. Все команды получили наборы современного оборудования от Phoenix Contact для реализации своих проектов.