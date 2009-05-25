Суд запретил «Черкассыоблэнерго» выплачивать дивиденды

Хозяйственный суд Черкасской области запретил ОАО «Черкассыоблэнерго» выплачивать дивиденды по итогам 2008 года.

Об этом компания сообщила в «Ведомостях ГКЦБФР» со ссылкой на определение, вынесенное судом 12 мая т.г. по ходатайству распорядителя имущества компании.

Как сообщал УНИАН, на очередном собрании акционеров 27 марта т.г. акционеры ОАО «Черкассыоблэнерго» решили направить на выплату дивидендов 15%, или 7 млн. 518,1 тыс. грн., чистой прибыли за 2008 год.

«Черкассыоблэнерго» находится в процедуре банкротства с мая 2004 года. Дело о банкротстве было возбуждено Хозяйственным судом Черкасской области по иску компании "Агентство регионального развития топливно-энергетического комплекса". Сумма ее требований к "Черкассыоблэнерго" составляла около 37,5 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области. Компания поставляет электроэнергию 595 985 физических и 14 415 юридических абонентов (771 – промышленных, 12 464 – непромышленных).

Государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляется через НАК «Энергетическая компания Украины», опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%).

14,53% акций компании принадлежат Grayham Investments Limited (Британские Виргинские острова), 10,78% – Orlenia Holdings Limited (Кипр).