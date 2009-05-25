Реализация бензина через АЗС выросла

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6 161 единицу, в апреле увеличилась на 2,8%, по сравнению с апрелем 2008 года, до 308,7 тыс. тонн, дизельного топлива сократилась на 10,7% – до 121,8 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 61,3% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 31,6% – А-90-93, 7,1% – А-72-80.

В апреле через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3 млрд. 74,5 млн. грн., из которой 2 млрд. 310,7 млн. грн. (75,2%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 0,764 млрд. грн. (24,8%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 мая на АЗС в остатках насчитывалось 144,7 тыс. тонн бензина и 64 тыс. тонн дизельного топлива.