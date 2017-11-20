Второе судно с американским углем для компании Ахметова прибыло в Украину

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК принял в порту «Черноморск» (Одесская обл.) второе судно с 75 тыс. тонн угля газовой группы, который поступил из США, сообщила пресс-служба компании.

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«18 ноября порт «Черноморск» принял балкер с 75 тыс. тонн угля марки «Г» из США. Уголь направится на теплоэлектростанции ДТЭК для пополнения складских запасов. Благодаря резервам топлива станции смогут работать с повышенной нагрузкой, выдавая необходимую мощность в энергосистему Украины в отопительный сезон», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, этот уголь предназначен для Ладыжинской и Запорожской ТЭС. В настоящее время на станциях находится 79 тыс. и 80 тыс. тонн угля соответственно.

«Вторая поставка марки «Г» из США позволяет сглаживать временный дефицит топлива в Украине, возникший в результате блокады и остановки поставок антрацита с временно неконтролируемой территории. На утро 20 ноября порт «Черноморск» разгрузил уже 22 тыс. тонн угля», - отметили в компании.

Пресс-служба сообщает, что отсутствие украинского антрацита с марта 2016 года привело к росту нагрузки на ТЭС, которые работают на марке «Г», а также увеличению потребления этого угля после реализации проектов по переводу блоков ТЭС с антрацита на газовую группу угля.

Сообщается, что добыча угля марки «Г» в Украине пока не перекрывает потребности ТЭС, и ДТЭК вынужден закупать недостающие объемы по импортному направлению.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в районах в Донецкой и Луганской областях, подконтрольных боевикам.

Для обеспечения стабильной работы своих ТЭС, которые используют антрацит, ДТЭК принял решение поставлять уголь с шахт Ростовской области и заключил контракт на поставку угля из ЮАР в объеме более 600 тыс. тонн с возможностью увеличения объема до 1 млн тонн. Первое судно в порту «Южном» ДТЭК принял 25 мая.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская», шахтоуправление «Обуховская» и пять обогатительных фабрик.