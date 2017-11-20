Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на 40%

Украина в январе-октябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 38,9% - до 4,449 миллиарда кВт-ч.

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Об этом говорится в статистической отчетности на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Сообщается, что за 10 месяцев 2017 года в Венгрию было экспортировано 54,5% электроэнергии, что составило около 2,4 миллиарда кВт-ч. В Молдову – 1 миллиард кВт-ч (23,1%), в Польшу – 0,737 миллиарда кВт-ч (16,6%).

Согласно данным министерства, экспорт электроэнергии в октябре 2017 года сократился по сравнению с октябрем 2016 года на 27,7% - до 267,4 миллиона кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 миллиарда кВт-ч.