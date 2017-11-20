Госстат подсчитал, сколько газа импортировала Украина

Украина в январе-сентябре 2017 года импортировала 10,057 млрд куб. м природного газа на общую сумму 2,266 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированные в Австрии компании поставили в Украину 30,3 млн куб. м газа стоимостью 7,1 млн долл., трейдеры из Великобритании – 335,1 млн куб. м на 77,7 млн долл., из Италии – 17,6 млн куб. м на 4 млн долл., из Люксембурга – 88,8 млн куб. м на 19,2 млн долл., из Германии – 3 млрд куб. м на 681,7 млн долл., из Польши – 821,2 млн куб. м на 178 млн долл., из Словакии – 103,3 млн куб. м на 23,2 млн долл., из Венгрии – 462 млн куб. м на 101,2 млн долл., из Франции – 849,1 млн куб. м на 198 млн долл., из Чехии – 234,6 млн куб. м на 50,9 млн долл., и из Швейцарии – 4,065 млрд куб. м на 925 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м.