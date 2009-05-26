Цены на нефть продолжают снижение

Нефтяные котировки 26 мая продолжают находиться на отрицательной территории.

Сегодня на рынке продолжают преобладать пессимистичные настроения относительно того, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на предстоящем заседании примет решение сохранить текущий объем нефтедобычи, сообщает k2kapital..

При этом согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) мировое потребление "черного золота" в текущем году может опуститься до самого низкого уровня с 1981 года.

По состоянию на 09:00 мск фьючерсы на WTI снизились на 1,12% (-$0,69 за баррель) до отметки $60,98 за баррель, тогда как фьючерсы на Brent потеряли 0,35% (-$0,21 за баррель) и держатся на отметке $60 за баррель.