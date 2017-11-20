СМИ узнали цену американского угля для государственной "Центрэнерго"

Цена первой партии энергетического угля из США, поставленной компанией Xcoal Energy & Resources для государственной «Центрэнерго», составила $100,7/тонна с учетом фрахта (CIF). Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на представителя компании-покупателя.

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Первая партия объемом 61,7 тыс. тонн была поставлена в сентябре в рамках договора, предусматривающего поставку в целом 700 тыс. тонн угля до конца года.

Калорийность сентябрьской партии угля из США составила около 5 500 ккал/кг. В переводе на базовую калорийность (6 000 ккал/тонна), стоимость угля повысится с $100,7 до $110,8/тонна (без расходов на перевалку в порту и доставку на станцию).

К примеру, в сентябре холдинг ДТЭК импортировал около 77 тыс. тонн энергетического угля (поставщик - Glencore) из ЮАР по $90,3/тонна калорийностью 5 300 ккал/кг, или $102/тонна при пересчете на базовую калорийность c учетом фрахта.

Контракт между «Центрэнерго» и Xcoal Energy был подписан в конце июля после встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.

И.о. главы "Центрэнерго" ранее говорил Олег Коземко, что цена первых партий угля из США составит около $113/тонна.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.