Законопроект о достройке двух энергоблоков ХАЭС может быть подан в Раду в начале 2018 года

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» ожидает, что законопроект, регламентирующий завершение строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, будет подан в Верховную Раду в начале 2018 года.

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Об этом заявил президент «Энергоатом» Юрий Недашковский во время встречи с делегацией Министерства иностранных дел Польши, в ходе которой обсуждалось сотрудничество двух стран по реализации проекта «Энергомост «Украина - ЕС».

«Нам необходимо разработать проект закона (касательно строительства третьего и четвертого блока Хмельницкой АЭС), который должен быть принят в парламенте. Перед этим мы проведем общественные слушания. Наши планы состоят в том, чтобы на следующий год пройти все процедуры. Мы планируем подать этот законопроект в начале следующего года», - сказал Недашковский.

Как сообщал УНИАН, по оценкам «Энергоатома», завершение строительства этих блоков даст дополнительную генерацию электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год.

В начале ноября «Энергоатом» получил от «Китайской национальной ядерной корпорации» (CNNC) и «Индустриального коммерческого банка Китая» (ICBC) предложение по предоставлению кредитных средств для финансирования завершения строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В рамках проекта «Энергомост «Украина-ЕС» предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам могут позволить привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

По словам главы «Энергоатома» Недашковского, компания планирует начать экспорт электроэнергии в ЕС и достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС в конце 2020 – начале 2021 года.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Работы по достройке 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведутся несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.