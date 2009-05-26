МВФ допускает возможеность роста цен на нефть

Мировые цены на нефть вполне могут вырасти по сравнению с нынешними в среднесрочной перспективе. Это признал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Джон Липски, выступая на энергетическом форуме представителей стран большой «восьмерки» в Италии. Текст его выступления сегодня в Вашингтоне распространил МВФ, сообщает Прайм-ТАСС.

Липски отметил, что «спрос на топливо вернется в русло активного роста по мере восстановления экономики в развивающихся и развитых странах». Этому же будут способствовать и «индустриализация и увеличение числа автомобилей». В этой связи, по его словам, «существуют серьезные опасения, что комбинация, состоящая из финансового кризиса, нынешних низких цен на нефть и резкого их увеличения может представлять угрозу для роста объемов производства». Липски не исключил, что 2009 году произойдет сокращение инвестиций в топливный сектор, и призвал, чтобы «подобные сокращения не стали сюрпризами». По его оценкам, «в 2010 году, при медленном восстановлении роста мировой экономики, инвестиции также будут ослабленными».