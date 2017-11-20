Конкурс по выбору партнера для проекта "Энергомост "Украина - ЕС" объявят в начале следующего года

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» ожидает объявления конкурса по выбору международной компании-партнера для реализации проекта «Энергомост «Украина - ЕС» в январе-феврале 2018 года.

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Об этом заявил президент «Энергоатом» Юрий Недашковский во время встречи с делегацией Министерства иностранных дел Польши, в ходе которой обсуждалось сотрудничество двух стран по реализации проекта «Энергомост «Украина - ЕС».

«На сегодня готовится конкурсная документация для объявления конкурса. Мы ожидаем, что совместно с Министерством энергетики, с Минфином, с Минэкономразвития – эта работа будет завершена до конца этого года. И в начале следующего года, возможно это будет в конце января - в начале февраля, будет объявлен международный конкурс», - сказал Недашковский.

По его словам, победитель этого конкурса будет определен через полтора месяца после старта конкурсных процедур.

Также он отметил, что базовым вариантом, на основе которого будут оцениваться другие предложения, является проект, который раннее был предложен консорциумом компаний Westinghouse Electric Sweden AB (Швеция), Polenergia International S.àr.l. (Люксембург) и EDF Trading Limited (Великобритания).

Как сообщал УНИАН, в рамках проекта «Энергомост «Украина-ЕС» предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам могут позволить привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

По словам главы «Энергоатома» Недашковского, компания планирует начать экспорт электроэнергии в ЕС и достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС в конце 2020 – начале 2021 года.

В начале сентября стало известно, что консорциум из трех ведущих европейских энергокомпаний - Westinghouse Electric Sweden AB (Швеция), Polenergia International S.àr.l. (Люксембург) и EDF Trading Limited (Великобритания) планирует участвовать в реализации проекта «Энергомост «Украина - ЕС».