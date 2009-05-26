Тимошенко пригласила ливийских нефтяников

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пригласила ливийские нефтеперерабатывающие компании выйти на рынок нефтепродуктов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на встрече с секретарем Высшего Народного Комитета Ливии (премьер-министр) Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что нефтеперерабатывающий завод, который ливийцы будут строить в Одессе мощностью 10 млн. тонн в год, даст возможность снабжать нефтепродуктами не только Украину, но и продавать их в Европу.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в процессе реализации проекта по строительству НПЗ ливийской стороне будет предоставлена возможность открыть в Украине сеть АЗС.

Как сообщал УНИАН, 4-6 ноября 2008 года ливийский лидер Муаммар КАДДАФИ находился в Украине с государственным визитом. Во время визита он обсуждал с высшим руководством нашей страны вопрос строительства нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправочных станций.

В свою очередь Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ заявил, что Ливия хочет сотрудничать с Украиной в области использования атомной энергии в мирных целях.

Он подчеркнул, что Украина имеет большой опыт работы в этом направлении.

«У Ливии есть много предложений от других стран сотрудничать в этой сфере, но мы очень хотим работать с нашими друзьями-украинцами», - сказал Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ.

Премьер Ливии отметил, что соглашение о сотрудничестве с Украиной в этом направлении станет хорошим началом для его развития.