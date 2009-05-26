Энергоблок №6 ЗАЭС подключен к энергосети

Энергоблок №6 Запорожской АЭС 25 мая подключен к энергосети после проведения планового ремонта, энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС выведен в резерв 25 мая в 22 часа 00 мин.

Об этом сегодня сообщила УНИАН пресс-служба Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, 26 мая на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 31-е сутки среднего планового ремонта. Ремонт первой системы безопасности.

На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 228-е сутки среднего планового ремонта.

Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС выведен в резерв.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 70-е сутки среднего планового ремонта. Работы – по графику.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 3960-4060 МВт, РАЭС – 1620 МВт, ЮУАЭС – 1920 МВт, ХАЭС – 1000 МВт.

25 мая станциями Украины выработано 206,20 млн. кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.