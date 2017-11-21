Топливная схема в Минобороны: суд вновь арестовал акции компании "Трейд Коммодити"

Соломенский районный суд Киева повторно арестовал 100% акций нефтетрейдинговой компании «Трейд Коммодити», которую правоохранительные органы подозревают в причастности к коррупционной схеме при закупке топлива для Министерства обороны Украины, сообщается в решении суда, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

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«Наложить арест на… корпоративные права в размере 100% уставного капитала (7 400 грн) Общества с ограниченной ответственностью «Трейд Коммодити». Наложить запрет на отчуждение и распоряжение указанными корпоративными правами любыми лицами любым способом», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, решение принято по ходатайству Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что постановление суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение пяти дней со дня его объявления.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему по растрате более 149 млн грн государственных средств при закупке горючего для Минобороны.

11 октября во время проведения обысков были задержаны заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич.

Еще двое подозреваемых по делу - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

12 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате более 149 млн грн при закупке горючего всем четырем должностным лицам Минобороны.

Кроме того, сообщалось, что следователи НАБУ задержали одного из инвесторов «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко, однако впоследствии Соломенский районный суд Киева отпустил его под личное обязательство, обязав носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.