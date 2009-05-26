Саудовская Аравия удержит цены на нефть в рамках 70-80 долл./барр.

Ведущая страна ОПЕК - Саудовская Аравия предвидит рост цен на нефть, однако ставит своей целью удержать их в рамках $70-80 за баррель. Как заявил накануне министр нефти и минеральных ресурсов королевства Али ибн Ибрагим ан-Нуэйми, с возобновлением мирового спроса цена барреля нефти поднимется до $75, сообщает RusEnergy.

"Мы увидим увеличение цен, однако задача состоит в том, чтобы удержать их в коридоре $70-80 за баррель", - подчеркнул он. "Мы способны добиться этого", - указал министр.

28 мая в Вене открывается министерская сессия ОПЕК. Ан-Нуэйми дал понять, что на ней будет принято решение сохранить нынешние уровни добычи нефти. Сейчас суточная квота ОПЕК составляет 24,8 млн баррелей.