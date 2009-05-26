"Киевэнерго”: “Киевтеплоэнерго” не сможет стать альтернативой

В АК "Киевэнерго” уверены, что муниципальное предприятие “Киевтеплоэнерго”, которое планируют в ближайшее время создать столичные власти, не сможет стать альтернативой их предприятию.

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой компании комментарии финансового директора АК "Киевэнерго" Михаила УТКИНА по поводу заявления заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО о создании "Киевтеплоэнерго".

“Киевэнерго” занимается производством электрической и тепловой энергии, ее передачей и снабжением. Вынудить нас предоставлять услуги невозможно, это не наша функция.

Создать альтернативу “Киевэнерго” невозможно. По замыслу мэрии “Киевтеплоэнерго”, скорее всего, станет альтернативой ЖЭКам”, - заявил М.УТКИН.

Он отметил, что сегодня “Киевэнерго” продает тепло ЖЭКам, а те предоставляют услуги населению по отоплению и снабжению горячей воды.

“Чиновники, по-видимому, хотят, чтобы услугу предоставляло новое коммунальное предприятие”, - подчеркнул представитель “Киевэнерго”.

Н.УТКИН обратил внимание, что на стоимость продукции компании, то есть теплоэнергию, нововведение не повлияет, однако неизвестно, как будет формировать стоимость услуги тепла для населения новое предприятие.

“Коммунальные предприятия содержит город. То есть содержание “Киевтеплоэнерго” полностью ляжет на плечи киевлян. Тепло от этого, конечно же, дешевле не станет”, - уверен финдиректор АК "Киевэнерго".

Он считает, что киевские власти опять пытаются “придумать велосипед”.

“Будет очень грустно, если опять по их вине отопительный сезон в столице окажется под угрозой”, - добавил Н.УТКИН.

Как сообщал УНИАН, 22 мая А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что в КГГА окончена подготовка, и в понедельник (25 мая) выйдет распоряжение о создании «Киевтеплокомунэнерго» и утверждении устава.

Он объяснил, что договором об аренде теплосетей столицы, которые город передал АК «Киевэнерго», предусмотрено, что эти теплосети переходят «Киевтеплокоммунэнерго», если «Киевэнерго» отказывается предоставлять услуги по снабжению горячей воды и официально признавать себя исполнителем этих услуг. А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что договор аренды прерывается автоматически в части передачи «Киевэнерго» теплопунктов и других теплосетей города.

По его словам, создание «Киевтеплокоммунэнерго» означает, что появится производитель услуг, который будет предоставлять киевлянам не энергию для нагрева воды, а горячую воду.

Он также обратил внимание, что после создания коммунального предприятия у ЖЭКов, которые сейчас отвечают за снабжение горячей воды, уменьшится количество услуг, которые они предоставляют жителям города, – у них останутся только услуги по содержанию домов, в результате чего должно повыситься качество этих услуг.

Он также проинформировал, что в настоящее время власти города ожидают от «Киевэнерго» официальный ответ о расторжении договора об аренде теплосетей.