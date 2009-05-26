Долги, долги… перед “Киевэнерго”

Долг жилищно-эксплуатационных организаций столицы перед АК “Киевэнерго” за потребленную населением тепловую энергию составляет 666,8 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба “Киевэнерго” со ссылкой на технического директора Александра ЗАЙЦЕВА, в связи с указанным компания начала активную работу с ЖЭКами, которые являются основными потребителями тепловой энергии.

«От того, как “Киевэнерго” вместе с ЖЭКами подготовится к отопительному сезону, будет зависеть качество теплоснабжения киевлян в следующем году. Сегодня ЖЭКи, как и раньше, остаются самыми большими должниками. Их общий долг перед компанией за потребленную тепловую энергию вырос за отопительный сезон на 204 млн. грн. и достиг 666,8 млн. грн.», - отметил А.ЗАЙЦЕВ.

Он сообщил, что по этой проблеме была проведена встреча с руководителями ЖЭКов. Также аналогичные встречи состоятся с другими потребителями тепловой энергии: частными ЖЭКами и обслуживающими компаниями, представителями ОСМД в июне.

Представители “Киевэнерго” призвали руководителей ЖЭКов своевременно подготовиться к отопительному сезону и подписать акты готовности домов, что позволит подключить их к теплоносителю в срок, и посодействовать компании в проведении испытаний тепловых сетей, в частности, своевременно информировать жителей об отключениях горячей воды, которые сейчас проходят в связи с испытаниями теплосетей. Руководители ЖЭКОв, в свою очередь, просили как можно скорее решить общие и частные вопросы теплоснабжения отдельных районов и домов, которые зависят от “Киевэнерго”.

«Все до единого замечания и предложения от представителей ЖЭКов приняты к выполнению. Проблем действительно много и, к сожалению, решение многих из них не зависит от «Киевэнерго». Например, вопрос установки приборов учета тепла не решается из-за отсутствия средств на эти работы в городском бюджете. «Киевэнерго» не меньше самих потребителей заинтересовано в четком учете отпущенного тепла, и со своей стороны все договоренности мы выполнили – купили счетчики, храним их на складе и платим кредит Всемирному банку», - сказал А.ЗАЙЦЕВ.

Обращая внимание на завершившийся отопительный сезон, в компании отметили, что он был очень напряженным для них как с технической, так и с финансовой стороны.

“Мы вынуждены были принять беспрецедентное решение об отключении горячей воды для потребителей, что позволило нам без достаточного давления газа сохранить теплопоставляющее оборудование в работе и обеспечить столицу отоплением. Время показало, что этот шаг был правильным, и этим путем пошли все города Украины, которые были лишены нормального газоснабжения», - сказал А.ЗАЙЦЕВ.