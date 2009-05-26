В Донецкой области закроют две частные шахты

В Донецкой области будут законсервированы две частные шахты из-за невозможности сбыть добытый уголь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ассоциации угледобывающих предприятий «Недра Донбасса», руководство Ассоциации было вынуждено принять решение о консервации шахт «Преподобного Сергия Радонежского» (ООО «Донпромбизнес», г. Кировское) и «Святителя Василия Великого» (ООО «Донбассуглеразработка», г. Горняк), на складах которых скопилось более 70 тыс. тонн нереализованного угля.

В Ассоциации констатируют, что уже два месяца шахты не имеют возможности продать добытую продукцию из-за того, что согласно постановлению Кабинета министров Украины №285 от 2 апреля 2009 г. предприятия, организации и ведомства, принадлежащие к сфере управления центральных органов исполнительной власти, могут покупать уголь только у государственных шахт и только при монопольном посредничестве ГП «Уголь Украины».

Шахты «Преподобного Сергия Радонежского» и «Святителя Василия Великого» - это некогда закрытые государственные шахты «Давыдовская-Западная №3-№4», «Ровенская-Комсомольская» (закрыты в 1960-1972 гг.) и «Горняк» (закрыта в 2005 г.). Все они были реанимированы Ассоциацией без помощи государства, превратившей их в современные рентабельные предприятия с более чем тысячей рабочих мест, подчеркнули в пресс-службе.

По словам директора шахты «Горняк» Александра ДРОБОТА, в связи с консервацией предприятия практически весь коллектив, за исключением тех, кто будет задействован на работах по поддержанию жизнедеятельности предприятия, отправляется в отпуска. «На наших шахтах работают такие же шахтёры, как и на государственных, однако мы подвергаемся явной дискриминации», - сказал А. ДРОБОТ.

В Ассоциации «Недра Донбасса» убеждены, что если правительство сейчас не поддержит частный углепром, страна столкнётся с существенным дефицитом угля и кадровым голодом.

Справка УНИАН. Ассоциация «Недра Донбасса» является угледобывающим сектором «НПО «Механик», входит в состав Ассоциации "Украинский угольный союз".

Секторы деятельности «НПО «Механик»: добыча угля (шахты Преподобного Сергия Радонежского, Свято-Серафимовская, Свято-Николаевская, Свято-Покровская, Свято-Андреевская, им. Святителя Василия Великого), переработка угля (ОФ «Постниковская», ОУ «Снежнянская»), производство товаров и услуг для промышленных предприятий (Энергомеханический завод «Механик», ООО «Донбасскрепь», ООО «Донбассуглепроходка», ООО «Укргеосервис», ООО «Углетехник»).