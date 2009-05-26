«ЛУКОЙЛ-Украина» начала продажи фирменного премиум-бензина

Компания «ЛУКОЙЛ-Украина» начала продажи фирменного экологического топлива с улучшенными эксплуатационными качествами под брендом «Экто».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что за счет пониженного содержания серы и бензола, топливо «Экто» является экологически чистым: снижает токсичность выхлопных газов и обеспечивает чистоту системы подачи топлива.

Реализация инновационного бензина «Экто-95» с моющими присадками, не имеющими аналогов в Украине, в мае стартовала в сети автозаправочных комплексов «ЛУКОЙЛ» в Киеве и Киевской области. В дальнейшем компания планирует расширить покрытие, охватив АЗС, находящиеся на трассах, а также в областных центрах страны.

Справка УНИАН. ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» образовано в ноябре 1999 года для создания розничной сети реализации нефтепродуктов в Украине. Компания имеет сеть из 269 АЗС в 24 регионах Украины.

Открытием дочернего предприятия «ЛУКОЙЛ-Украина» «ЛУКОЙЛ» завершил образование замкнутого производственного цикла в Украине: поставки сырья, производство нефтепродуктов, их транспортировка и продажа конечному потребителю.

С января 2009 года на базе ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» создано Черноморское межрегиональное объединение, в состав которого вошли Украинская, Молдавская и Румынская площадки «ЛУКОЙЛа».