Тепловикам Херсона к отопительному сезону требуется 40 млн. грн.

На первоочередные мероприятия по подготовке теплоснабжающих предприятий Херсона к отопительному сезону 2009/2010 гг. требуется 39,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на данные, полученные в ходе первого заседания городской комиссии по подготовке хозяйственного комплекса областного центра к работе в осенне-зимний период.

Согласно сообщению, только 19,4 млн. грн. из общей суммы могут самостоятельно изыскать теплоснабжающие предприятия.

Так, городскому коммунальному предприятию «Херсонтеплоэнерго» для выполнения первоочередных заданий, необходимых для начала отопительного сезона, требуется 26 млн. грн. При этом за счет собственных средств запланировано освоить 6 млн. грн.

ЧП «Херсонтеплогенерация» запланировано выполнение работ на сумму 1,6 млн. грн. Средства будут направлены на приобретение и установку теплового котла, а также замену поврежденных теплотрасс.

На ООО «Херсонтеплосети», которое занимается транспортировкой тепловой энергии, подготовлен план первоочередных мероприятий на сумму 3,8 млн. грн. (собственные средства предприятия).

ОАО «Херсонская ТЭЦ» разработала план первоочередных мероприятий на сумму 8 млн. грн., из них на ремонт сетей планируется направить около 3,5 млн. грн. На ремонты будут направлены собственные средства ТЭЦ. За эти средства предполагается выполнить ремонт котлов и теплосетей (1108 м магистральных, 433 м — внутриквартальных) с заменой задвижек.