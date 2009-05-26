ЕС может инвестировать ПХГ Украины

Евросоюз вместо строительства собственной инфраструктуры новых газовых резервуаров может инвестировать в газохранилища Украины при условии разделения украинских компаний на те, что занимаются хранением "голубого топлива", и те, что обеспечивают его поставки, заявил представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Жан-арнольд Винуа (Jean-Arnold Vinois), передает РИА Новости..

Январский газовый кризис между Россией и Украиной выявил необходимость создания на территории Евросоюза новых газохранилищ.

"Все зависит от украинцев, которым следует обеспечить надлежащие условия для того, чтобы газовая система функционировала в соответствии с правилами транспарентности ЕС и при четком разделении функций поставок и хранения", - цитирует слова Винуа электронная газета EUobserver.

Украина располагает инфраструктурой газовых резервуаров, которая способна почти полностью удовлетворить потребность ЕС в хранении газа. Украинская компания "Нафтогаз" на сегодняшний день обеспечивает производство, поставки и хранение газа.