В одном из районов Житомирщины за два года на реконструкцию школьных котельных направили 4,5 миллиона гривень

В пригородном Житомирском районе за последние два года направили на ремонт и реконструкцию школьных котельных почти 4,5 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в Житомирском районе на протяжении 2016-2017 годов на ремонт и реконструкцию школьных котельных направили почти 4,5 млн грн, чтобы сделать эти котельные энергоэффективными.

Так, в этом году капитальные ремонты котельных провели в Озерянківській, Головенковской, Коднянской и еще нескольких общеобразовательных школах.

Читайте такжеНа Житомирщине с начала года 21 котельную перевели на альтернативное топливо - ОГА

В сельских школах Заречан и Лещина провели замену котлов с газовых на твердотопливные.

Уже завершаются работы по реконструкции системы теплоснабжения с установкой модульного теплогенератора в Ивановской школе.

Сейчас продолжают работать на газу только две школьные котельные в районе – в Пряживской и Високопичской общеобразовательной школе № 1, где переоборудование котельных является экономически нецелесообразным.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине активно внедряют энергоэффективные мероприятия.