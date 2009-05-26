Исполнительный директор Shell покидает пост

Исполнительный директор британо-голландской нефтяной компании Royal Dutch Shell Линда Кук, некогда входившая в пятерку самых влиятельных женщин-предпринимателей мира по версии американского журнала Fortune, покидает свой пост, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщил представитель Shell Шон Виггинс (Shaun Wiggins), принятое руководством компании и самой Кук решение об ее отставке с 1 июля с поста исполнительного директора, отвечающего за газовую отрасль,"было взаимным". Виггинс отказался назвать причины, побудившие 50-летнюю даму, проработавшую в компании 29 лет, оставить свой пост, который она заняла пять лет назад. Чистая прибыль Royal Dutch Shell (относящаяся к акционерам компании) в первом квартале 2009 года упала на 62% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 3,49 миллиарда долларов. Выручка сократилась почти вдвое - до 58,2 миллиарда долларов против 114,3 миллиарда долларов год назад. Компания объясняет слабые результаты падением цен на энергоносители в условиях мирового финансового кризиса и снижением объемов добычи нефти. Средняя цена продаж барреля нефти для Shell в первом квартале 2009 года составила 42,16 доллара. Год назад этот показатель был равен 90,72 доллара. Компания в первом квартале добывала 3,4 миллиона баррелей нефти в день, что на 3% меньше аналогичного периода предыдущего года, что объясняется снижением квот ОПЕК и нападениями боевиков на нефтедобывающие объекты Shell в Нигерии.