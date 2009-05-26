Сжиженный газ на аукционе УАБ подешевел на 6%

Средняя цена реализации сжиженного газа 22 мая на коммерческом аукционе №354 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 6,0%, по сравнению с предыдущим аукционом №352 от 19 мая (3306,2 грн. за тонну), до 3107,1 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 5,986 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 18 млн. 599,180 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 19 мая на коммерческом аукционе №352 на УАБ увеличилась на 11,9%, по сравнению с предыдущим аукционом №351 от 14 мая (2952,3 грн. за тонну), до 3306,2 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.