Ливия заинтересована в приватизации Одесского припортового

Ливия заинтересована принять участие в приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), а также в строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН из Триполи, об этом заявил секретарь Высшего народного комитета Ливии (премьер-министр) Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что решение об участии в приватизации Одесского припортового завода Ливия примет после детального изучения экономических аспектов этого вопроса.

Что же касается строительства нефтеперерабатывающего завода, которое Украина предложила реализовать Ливии в Одессе, то уже в ближайшее время в Украину прибудет группа ливийских экспертов для проведения экономической оценки данного проекта.

Кроме того, Ливия планирует открыть в Украине инвестиционный офис, который будет заниматься изучением или подготовкой инвестпроектов во всех областях сотрудничества, в том числе в авиационной сфере и в области сельского хозяйства.

В ходе встречи стороны договорились изучить возможность сотрудничества в сельском хозяйстве, в частности, по выращиванию зерновых в Украине для Ливии с возможностью их экспорта в страны Африки. Также в планах продажа Ливии самолетов и совместная работа над организацией поставок украинских самолетов в другие страны Африки.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня Ливия является фактически воротами в Африку, и такого рода сотрудничество очень перспективно для Украины.