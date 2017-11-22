Запасы угля на ТЭС за неделю выросли на 10%

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 15 по 22 ноября текущего года увеличились на 10,2% – до 1,319 миллиона тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Читайте такжеУкраина удвоила импорт угля - больше половины купила в России

При этом запасы антрацитового угля выросли на 3,6% - до 518,8 тысячи тонн с 500,7 тысячи тонн.

Запасы угля газовой марки увеличились на 14,9% – до 800,2 тысячи тонн с 696,3 тысячи тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Также энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Поскольку показатели добычи не успевают расти вслед за ростом потребления газового угля, то возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.