Shell обвиняют в причастностям к казням в Нигерии

В Нью-Йорке начался судебный процесс против нефтяной компании Royal Dutch Shell. Ее обвиняют в причастности к пыткам и казням активистов в Нигерии, которые боролись за справедливое использование природных богатств своей страны.

Иск подали близкие нигерийского писателя и правозащитника Кена Саро-Вивы. В девяностые годы он и несколько его соратников требовали пустить нефтедоллары, получаемые страной, на нужды беднейших слоев населения и уменьшить ущерб, наносимый окружающей среде.

Однако против них были выдвинуты обвинения в убийстве, которые теперь называют сфабрикованными. В 1995 году Саро-Вива был осужден на смерть и повешен. Теперь правозащитники утверждают, что Shell поддерживала аресты, пытки и казни, и требуют возмещения ущерба. Юристы компании все отрицают, сообщают "Вести".