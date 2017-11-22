"Нафтогаз" нанял американских лоббистов для противостояния "Северному потоку-2" – СМИ

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" нанял американскую юридическую компанию Yorktown Solutions для лоббирования в Вашингтоне интересов Украины на европейском энергетическом рынке, а также для противостояния строительству газопровода "Северный поток-2", который строит Россия в обход территории Украины. Об этом говориться в сообщении американского издания The Hill.

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"Украинская государственная нефтегазовая компания наняла компанию из Вашингтона для лоббирования позиции против газопровода, который собирается построить Россия ("Северный поток-2" - УНИАН)", - говорится в сообщении.

По информации издания, "Нафтогаз" поручит компании Yorktown Solutions отстаивать свои интересы в Вашингтоне, которые касаются полной интеграции украинского газового рынка с энергетическим рынком ЕС, поддержки реформ на газовом рынке Украины, привлечения иностранных инвестиций в украинскую нефтегазовую сферу, а также эффективного устранения угроз, которые связаны с проектом "Северный поток-2".

Согласно сообщению, стоимость контракта с Yorktown Solutions до конца этого года составляет 37 тысяч долларов.

"Этот контракт является частью борьбы между Украиной и Россией за маршруты поставок газа в Европу", - отметили в издании.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский "Газпром" и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2", дополняющего уже работающие две нитки "Северного потока-1".

В конце апреля 2017 года "Газпром" и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании "Северного потока-2".

По оценкам председателя национального холдинга "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составят около 3 миллиардов долларов.

Справка УНИАН. Проект "Северный поток" предполагает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".