Энергетическая независимость: Украина уже 720 дней не импортирует газ из России

Украина избавилась от энергетической зависимости от России и уже 720 дней не импортирует российский природный газ. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Сегодня уже 720 дней как мы живем без единой капли российского газа. Мы благодарны нашим международным партнерам, которые в тяжелый 2014 год поддержали Украину, поддержали первое правительство после Революции достоинства, и было приложено много усилий для того, чтобы избавиться от этой зависимости", - сказал он.

При этом глава правительства отметил, что пока что наша страна еще покупает газ за рубежом.

"Но наше задание – это не покупать из-за границы газ или другие виды энергоносителей. Наша задача – стать абсолютно энергетически независимой страной. То есть мы сможем сами добывать газ, мы сможем обеспечить себя переработкой нефтепродуктов и развитием альтернативной энергетики", - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров. Также и в 2017 году наша страна продолжает импортировать газ только с европейского направления.

Для сокращения импорта и наращивания собственной добычи на сегодня государственная компания "Укргазвыдобування" выполняет программу "20/20", которая предполагает увеличение уровня добычи до 20 миллиардов кубометров до 2020 года.