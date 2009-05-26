Украина и Ливия договорились о нефти и строительстве НПЗ возле Одессы

Украина и Ливия договорились о поставках ливийской нефти и строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

В сообщении отмечается, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО озвучила данные договоренности на итоговой совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ.

По ее словам, мощность НПЗ, который предположительно будет строиться возле Одесского припортового завода, составит 10 млн. тонн нефти в год.

Премьер сообщила, что уже в ближайшее время ливийские специалисты приедут в Украину, чтобы провести экономические расчеты.

Украинская сторона также договорилась с ливийскими коллегами об экспорте зерна.

Также перспективным направлением сотрудничества между обеими странами Ю.ТИМОШЕНКО назвала сотрудничество по производству и поставкам в Ливию и другие страны Африки украинских самолетов и сотрудничество в военно-технической сфере. Она считает достигнутые договоренности и определенные приоритеты не ситуативными, а ключевыми для обеих стран.