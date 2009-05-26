«Энергоатом» начал консультации с «Росатомом», AECL и KEPCO

НАЭК «Энергоатом» начала консультации с организациями «Росатома», канадской компанией Atomic Energy of Canada Limited (AECL), корейской Korea Electric Power Corporation (KEPCO) по поводу возможного использования их разработок реакторных установок для создания серийного проекта для новых АЭС в Украине.

Об этом заявил президент «Энергоатома» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ, выступая 26 мая на международном форуме «Атомэкспо-2009», сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Предполагается, что до объявления тендера на закупку технических проектов реакторных установок (РУ) аналогичные консультации будут проведены и с другими мировыми разработчиками РУ.

«Серийная реакторная установка должна изготавливаться в Украине. «Энергоатом» уверен, что наши заводы тяжелого и энергетического машиностроения, расположенные в Харькове, Сумах, Днепропетровске, Краматорске, могли бы стать надежными и взаимовыгодными партнерами компаний-разработчиков РУ. Важна одна их общая особенность: все эти заводы не используют водные пути для транспортировки своих изделий (компоненты РУ, изготовление которых возможно на этих заводах, должны иметь весовые и габаритные характеристики, приемлемые для железнодорожных и автомобильных перевозок)», – цитирует пресс-служба Ю.НЕДАШКОВСКОГО.

Президент «Энергоатома» также сообщил, что сейчас компания создает на Запорожской АЭС пионерный законченный комплекс обращения и кондиционирования радиоактивных отходов (РАО), конечным продуктом которого будут контейнеры и упаковки РАО, готовые в составе транспортного комплекта перемещаться в государственные хранилища.

«Работу этого комплекса мы планируем продемонстрировать общественности еще до пуска новых атомных энергоблоков», – сообщил Ю.НЕДАШКОВСКИЙ участникам форума.

По его словам, в настоящее время компания ведет консультации с ПО «Маяк» по условиям возврата высокорадиоактивных отходов (ВАО), образованных после переработки отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР-440 Ривенской АЭС. Украинская сторона направила свои предложения относительно порядка учета состава образовавшихся отходов, а также национальные требования к контейнерам и упаковкам, в которых ВАО должны возвращаться в Украину.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.