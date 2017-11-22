Кабмин утвердил новый состав набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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"Этот отбор мы делали совместно с нашими международными партнерами. Перед наблюдательным советом будет стоять задача обеспечения эффективности работы компании, проведения быстрого разделения поставок, добычи и трейдинга компании, будет задача обеспечить резкий рост добычи газа, уменьшение затрат, увеличение доходов, поступлений в бюджет и содействие максимальной демонополизации рынка газа Украины", - сказал Гройсман.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, в состав набсовета "Нафтогаза" вошли: Клир Спотисед (Великобритания), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада), а также три украинца - Александр Гриценко ("Укрэксимбанк"), Сергей Попик (советник премьер-министра) и Владимир Демчишин.

По словам Гройсмана, Клир Спотисед создавала рынок газа в Британии и работала в энергетическом регуляторе Англии, Бруно Лисква – работал на руководящих должностях крупнейшей энергокомпании Франции, Амос Хохштайн – дипломат США, который помогал Украине в вопросах реверса газа, Стив Хейсен – один из лучших экспертов по разведке и добыче газа, Александр Гриценко - глава правления "Укрэксимбанка", Сергей Попик – советник главы правительства по международным вопросам и имеет большой опыт в международной работе.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. От государства были назначены Юлия Ковалив и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

В середине апреля 2017 года в отставку ушла представитель государства Юлия Ковалив, которая являлась главой набсовета "Нафтогаза". В начале сентября этого года подал в отставку независимый член набсовета Чарльз Проктор.

Оставшиеся независимые члены набсовета Пол Уорвик и Маркус Ричардс сообщили в сентябре о намерении уйти в отставку. Свое решение они связывают со свертыванием реформ со стороны украинского правительства. В начале октября в "Нафтогазе" сообщили, что Уорвик и Ричардс официально сложили свои полномочия.

Международные партнеры Украины консолидированно выразили обеспокоенность ситуацией, которая может затормозить реформу энергетического сектора.

Ранее функцию отбора независимых членов набсовета выполнял номинационный комитет, в котором участвовали как члены правительства, так и члены международных организаций. Но 16 ноября правительство приняло решение отменить конкурс на должности независимых членов набсовета и обязало Минэкономразвития внести на рассмотрение Кабмина кандидатуры как представителей государства, так и независимых членов.