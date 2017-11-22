"Нафтогаз" - это монстр: Гройсман рассказал, что мешает реформе компании

Прогресса в реформе Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", в том числе в плане разделения функций компании по добыче и транспортировке энергоносителей (анбандлинг), на сегодняшний день нет из-за неэффективно построенной работы в середине НАКа, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета министров.

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"Нам нужно создать нормальный рынок, и я спрашиваю, а где у нас полноценно работают международные компании? Время от времени появляются, но с небольшими объемами. И вам скажу почему – потому что у нас в Украине есть монстр в виде монополиста НАК "Нафтогаз Украины". В 2014 году начали реформу "Нафтогаза", но прогресса на сегодня нет. Разделение функции по добыче, транспортировке, продажи газа – этого же не произошло. Считаю, что была неэффективно построена работа в середине компании для достижения этих целей", - сказал Гройсман.

При этом он отметил, что "Нафтогаз" потерял свое монопольное положение на коммерческом рынке природного газа.

"Во всей структуре газа для промышленности "Нафтогаз" занимает до 7%... Крупнейшая компания... Это говорит о том, что это не было приоритетом компании", - добавил Гройсман.

"Поэтому наша задача – демонополизировать рынок газа в Украине, разъединить компанию по наивысшим европейским стандартам компаративного управления, обеспечить независимость компаний одна от другой… и обеспечить равный доступ компаниям-продавцам газа к рынку газа в Украине", - сказал премьер, добавив, что демонополизация приведет к уменьшению цены на газ в Украине.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство инициировало реформу "Нафтогаза Украины" с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям. По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, отделение функции по транспортировке газа необходимо для привлечения в управление украинской ГТС европейской компании, что будет способствовать в дальнейшем сохранению транзита газа по территории Украины.

В рамках реформы 9 ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - "Магистральные газопроводы Украины". В начале июля 2017 года Кабмин начал процедуру отбора членов набсовета новой компании.

Как отмечал ранее "Нафтогаз", правительство и Минэнергоугля отвечают за создание юридического лица - компании "Магистральные газопроводы Украины", а госхолдинг - за наполнение ее реальными активами. В начале октября в "Нафтогазе" сообщили о создании в "Укртрансгазе" отдельного филиала, который сконцентрирует в себе функции по транспортировке газа.