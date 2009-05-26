В столице сегодня снижено давление газа

Сегодня, 26 мая, в 17.00 ДК «Укртрансгаз» приступила к снижению выходного давления газа через газораспределительные станции (ГРС) киевского кольца.

Как информируют в пресс-службе ОАО "Киевгаз", таким способом ДК «Укртрансгаз», согласно поручению НАК «Нафтогаз Украины» от 20 мая т.г. № 81/17-4731, приводит потребление газа потребителями города в соответствие с выделенными поставщиками объемами.

К соответствующим шагам НАК «Нафтогаз» (ДК «Газ Украины») прибегла из-за того, что по состоянию на 25 мая АК «Киевэнерго» и «ДАРтеплоцентраль» не имеют выделенных объемов газа поставщиком ДК «Газ Украина».

По оперативным данным, на протяжении 24 дней мая «Киевэнерго» несанкционированно потребило 53,7 млн. кубометров газа, «ДАРтеплоцентраль» - 7,97 млн. куб. м.

ОАО «Киевгаз» сообщает, что из-за дальнейшего снижения выходного давления ГРС киевского кольца потребители, имеющие достаточное количество выделенных объемов газа, могут его недополучить. Также снижение давления может привести к возникновению аварийных ситуаций в газовых сетях Киева.

С целью недопущения возникновения аварийных ситуаций в газовых сетях столицы, а также обеспечения в полном объеме транспортировки природного газа потребителям ОАО «Киевгаз» предпринимает все необходимые меры, хотя возможности «Киевгаза» не безграничны, подчеркивает пресс-служба предприятия.