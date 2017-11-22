Польская PGNiG подписала пятилетний контракт на поставку сжиженного газа из США

Польский нефтегазовый концерн PGNiG подписал с компанией Centrica пятилетний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США, говорится в сообщении PGNiG.

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«Группа PGNiG подписала пятилетний контракт на поставку СПГ с терминала Sabine Pass (США) компанией Centrica LNG Company Limited (Centrica)», - идет речь в сообщении.

Реализация контракта начнется в 2018 году, уточняет PGNiG. Это первый среднесрочный контракт на поставку СПГ из США, подписанный PGNiG.

В течение срока контракта до девяти партий СПГ будут доставлены на польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце.