Польская PGNiG подписала пятилетний контракт на поставку сжиженного газа из США
14:00, 22 ноября 2017Энергетика
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Реализация контракта начнется в 2018 году. Это первый среднесрочный контракт на поставку СПГ из США, подписанный PGNiG.
Польша будет закупать сжиженный газ у США / фото neftegaz.ru
Польский нефтегазовый концерн PGNiG подписал с компанией Centrica пятилетний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США, говорится в сообщении PGNiG.
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«Группа PGNiG подписала пятилетний контракт на поставку СПГ с терминала Sabine Pass (США) компанией Centrica LNG Company Limited (Centrica)», - идет речь в сообщении.
Реализация контракта начнется в 2018 году, уточняет PGNiG. Это первый среднесрочный контракт на поставку СПГ из США, подписанный PGNiG.
В течение срока контракта до девяти партий СПГ будут доставлены на польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце.
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