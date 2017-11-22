Климкин назвал критерий успешности энергетических реформ

Критерием успешности проведения энергетических реформ в Украине, в том числе в газовой сфере, является привлечение европейских компаний на рынок нашей страны. Об этом в ходе заседания правительства заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Я считаю, что должен быть один четкий критерий… Критерием успешности является привлечение европейского энергетического бизнеса в экономику Украины, не только трейдеров, но и тех, кто способен изменить у нас ситуацию", - сказал он, добавив, что этот критерий должен быть распространен на деятельность по транзиту и распределению газа.

Как сообщал УНИАН, с 2014 года правительство запустило реформу рынка газа в Украине, которая предполагает ликвидацию монопольного положения некоторых игроков и развитие конкуренции. Для ее реализации в октябре 2015 года был принят Закон "О рынке газа".

По информации госхолдинга "Нафтогаз Украины, доля частных компаний, которые занимаются импортом газа в Украину из Европы, в 2016 году достигла 26%, тогда как в 2014 году их доля составляла 1%. В 2016 году госхолдинг покупал газ у 15 разных компаний.

По данным Государственной фискальной службы, с начала 2017 года количество европейских компаний - импортеров газа выросло до 40, что, по мнению экспертов, свидетельствует о привлекательности украинского газового рынка для иностранных трейдеров.