На рынок сжиженного газа Украины вышел еще один игрок

Еще один поставщик - компания «Альянс Ойл Трейдинг» начала импортные поставки сжиженного газа в Украину. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках нефтепродуктов, Александр Сиренко.

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«В период с 15 по 18 ноября компанией были оформлены первые партии белорусского СПБТ (марка сжиженного газа – УНИАН) производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Ресурс в Украину доставлялся автомобильным транспортом», - сказал он, добавив, что до этого «Альянс Ойл Трейдинг» не занимался импортом этого вида моторного топлива.

Также Сиренко сообщил, что компания уже продала на внутреннем рынке импортированные объемы.

«В планах у компании - довести ежемесячный импорт сжиженного газа до 3 тыс. тонн, автомобильным и железнодорожным транспортом», - отметил эксперт.

По его словам, компания начала торговать сжиженным газом на украинском рынке в ноябре 2016 года, а в октябре 2017 года она приобрела 5 новых газовозов для транспортировки пропан-бутана.

Как сообщал УНИАН, в августе этого года в Украине розничные цены на автогаз достигли рекордного значения – почти 17 грн за литр. Такой рост был вызван временным дефицитом на рынке и ограничением поставок со стороны России. Для снижения зависимости от РФ украинские компании продолжили диверсифицировать поставки сжиженного газа, начав импорт из Казахстана, Польши, Румынии и портов Черного моря.

По данным UPECO, «Альянс Ойл Трейдинг» является одним из крупнейших импортеров нефтепродуктов в Украину. Компания занимается крупнооптовой и мелкооптовой торговлей дизельным топливом и бензином в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой областях, а также в городе Киеве.