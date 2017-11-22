Правлению "Нафтогаза" выплатили миллионные премии за выигрыш Стокгольмского арбитража - СМИ

Руководящему составу НАК "Нафтогаз Украины" выплачены крупные премии за победу в первом раунде судебного противостояния в Стокгольме с российским "Газпромом", сообщает Украинская правда.

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"Соответствующая выплата была согласована набсоветом НАК еще в августе текущего года, а сами транши осуществлены в сентябре-октябре. Решение о выплате премии касается 8 человек. Среди них – Андрей Коболев, Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" подтвердили выплату премии, но абсолютную цифру сообщить отказались.

По данным издания, выплата премий осуществлялась в размере "одной годовой зарплаты". В прошлом году зарплата Андрея Коболева составила немногим более 19 миллионов гривень.

Ранее Андрей Коболев неоднократно заявлял о том, что повышение зарплат топ-менеджерам госкомпаний является стимулом в борьбе с коррупцией.

"Чтобы сохранить человека, который приносит результат, и чтобы он не стал коррумпированным, нужно платить ему на рыночном уровне", - говорил он.