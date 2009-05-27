Цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник повысились на фоне оптимистической статистики по индексу потребительского доверия в США и высказываний министра нефти Саудовской Аравии о возможном дальнейшем росте цены на сырье, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,78 доллара - до 62,45 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,03 доллара - до 61,24 доллара за баррель.