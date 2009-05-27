Украина с 1 июня может возобновить поставки электроэнергии в Беларусь

Украина с 1 июня планирует возобновить поставки электроэнергии в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Кабинете министров сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Мы планируем с 1 июня, если белорусские коллеги будут к этому готовы», - сказал Ю.ПРОДАН.

Министр не уточнил планируемых объемов поставки, а также цену, по которой электроэнергия будет экспортироваться в Беларусь.

Ю.ПРОДАН не подтвердил информацию о том, что стоимость электроэнергии для Беларуси будет ниже оптовых цен. «Как считать оптовую цену? У нас очень много перекрестного субсидирования "Энергорынка". Но цена (поставок) будет выше средней цены закупки "Энергорынка" у энергогенерирующих компаний. Таким образом, подписав эти контракты, мы обеспечим загрузку наших мощностей, которые сегодня простаивают», - пояснил он.

Отвечая на вопрос о противоречии формирования экспортной цены для Беларуси вступившему в силу Закону «Об электроэнергетике», Ю.ПРОДАН сказал, что закон вступил в силу, но еще есть 3 месяца на разработку аукционов. "Я думаю, что у нас будет время для того, чтобы внести изменения в законодательство, потому что если мы хотим сегодня завоевывать рынки других стран, то нужно продвигаться на эти рынки. Кроме того, цена сегодня в мире, к сожалению, низкая», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 20 января во время рабочей встречи президентов Украины и Беларуси в Чернигове первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Украина вскоре подпишет контракт на экспорт электроэнергии в Беларусь. «Мы отработали неплохие проекты по экспорту электроэнергии в Республику Беларусь и ее дальнейшему транзиту в страны Балтии, Польшу», – сказал он (о ситуации с энергопоставками в Белорусь и Прибалтику читайте здесь) .

Он уточнил, что сейчас отрабатываются технические и финансовые вопросы поставки украинской электроэнергии в Республику Беларусь.

В свою очередь, белорусская сторона заявила о готовности импортировать украинскую электроэнергию. В частности, первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО рассказал журналистам, что в 2007 году белорусская сторона вела подготовительную работу относительно технической реализации этого проекта, в частности, реанимированы линии электропередач, которые использовались в советские времена: Чернигов – Гомель и Чернобыльская АЭС – Мозырь.