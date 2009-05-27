Ливия готова поставлять нефть на Кременчугский НПЗ

Ливия готова поставлять 600 тыс. тонн нефти для переработки на Кременчугском НПЗ (ЗАО «Укртатнафта», Полтавская область).

Как передает корреспондент УНИАН, о достижении такой договоренности в ходе визита в Ливию 25-26 мая сегодня на заседании Кабинета министров сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы четко договорились о том, что они готовы нам уже поставлять 600 тыс. тонн нефти для Кременчугского НПЗ», - сказала она.

Напомним, ЗАО «Укртатнафта» планировала в 2009 году переработать 2,4 млн. тонн нефтесырья.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская область) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием – его проектная мощность составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Татнефть» (РФ).