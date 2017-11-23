В Украину прибыла очередная партия американского угля (фото)

В морской торговый порт «Южный» сегодня прибыл очередной балкер с углем из США для компании «Центрэнерго».

Читайте такжеСМИ узнали цену американского угля для государственной "Центрэнерго"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе порта, 23 ноября государственное предприятие «МТП «Южный» принял 73 тыс. тонн угля марки «Г» из США.

Балкер Ocean Dalian ошвартовался у причала №6 в 00.25. Отмечается, что американский уголь будет отгружен на тепловые электростанции «Центрэнерго».

«С начала года ГП «Морской торговый порт «Южный» разработало 14 судов с импортным энергетическим углем для государственных и частных предприятий. Общий объем превысил 900 тыс. тонн. К концу 2017 года предприятие готовится разгрузить еще несколько балкеров», - отметил и.о. директора порта «Южный» Виталий Жуковский.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года одна из крупнейших украинских энергокомпаний «Центрэнерго» заключила с американской компанией XСoal Energy&Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тыс. тонн антрацита.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.