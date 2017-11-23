Кабмин намерен демонополизировать рынок газа в Украине и сделать его прозрачным

Кабинет министров намерен демонополизировать рынок природного газа в Украине и обеспечить его прозрачность, и эта задача стоит, в частности, перед новоназначенным наблюдательным советом Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщила пресс-служба правительства.

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"Меня интересует прозрачность рынка газа и формирование справедливой цены", - сказал премьер.

По его словам, демонополизация и формирование эффективного топливного рынка являются задачей "Нафтогаза" как крупнейшей энергетической компании государства.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Кабинет министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

По словам Гройсмана, перед наблюдательным советом будет стоять задача обеспечения эффективности работы компании, проведения быстрого разделения поставок, добычи и трейдинга компании, будет задача обеспечить резкий рост добычи газа, уменьшение затрат, увеличение доходов, поступлений в бюджет и содействие максимальной демонополизации рынка газа Украины.