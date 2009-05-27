«Укрэнерго» сократила доход на 8,6%

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в январе-апреле текущего года сократила доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 8,6%, или 58,23 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 618,088 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии магистральными сетями в указанный период сократились на 17,5%, или 8,315 млрд. кВт/ч, – до 39,225 млрд. кВт/ч.

Среднегодовой тариф на передачу электроэнергии увеличился, по решению НКРЭ, на 10,8% – до 1,4576 коп. за кВт/ч по сравнению с 1,432 коп. за кВт/ч в 2008 году.

Оплата услуг по передаче электроэнергии оператору в январе-апреле т.г. сократилась на 17,7%, или 108,561 млн. грн., – до 504,88 млрд. грн. (без НДС).

Процент оплаты услуг ухудшился на 9,02% – до 81,68% против 90,70% в 2008 году.

По информации «Укрэнерго», за 4 месяца текущего года объем недофинансированной товарной продукции составил 113,208 млн. грн. (без учета НДС) по сравнению с 62,877 млн. грн. за аналогичный период 2008 года.

Как сообщал УНИАН, НЭК «Укрэнерго» в 2008 году увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 9,5%, или 179,642 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 2,060 млрд. грн.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.