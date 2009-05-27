«Укринтерэнерго» погасило долги перед «Энергорынком»

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» погасило основную часть задолженности перед ГП «Энергорынок» за электроэнергию, купленную в феврале-апреле текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Во вторник, 26 мая, предприятие перечислило «Энергорынку» 207 млн. грн., которые были возмещены предприятию Государственной налоговой администрацией в счет уплаты задолженности по НДС.

«На сегодняшний день фактическая задолженность предприятия перед «Энергорынком» составляет чуть более 20 млн. грн», – сказал пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ. При этом он затруднился ответить, учитывает ли данный платеж штрафные санкции в размере 1,8 млн. грн., начисленные «Укринтерэнерго» за несвоевременные расчеты с рынком.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. «Укринтерэнерго» обратилось к Министерству топлива и энергетики с просьбой способствовать урегулированию вопроса по возмещению предприятию налога на добавленную стоимость.

По состоянию на февраль т.г. общая сумма задолженности бюджета перед компанией по поданным декларациям составляла 304,3 млн. грн., из которых 160,9 млн. грн. – подтвержденная просроченная задолженность, начисленная за июль, а также за октябрь-декабрь 2008 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" – оператор по экспорту украинской электроэнергии – поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию и Румынию. Кроме того, компания осуществляет проектирование энергообъектов (ГЭС, ТЭС, ЛЭП и др.) до ввода их в эксплуатацию, включая поставки оборудования, монтаж, наладку и дальнейшее обслуживание, а также реконструкцию, модернизацию и ремонт действующих энергообъектов.